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У США сталася стрілянина, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 13:30
У США сталася стрілянина, є постраждалі
Фото: місце події (twitter.com/Pittsburgh_NC)

На даний момент ведуться пошуки стрілка

У Сполучених Штатах Америки в центрі міста Індіанаполіс (штат Індіана) сталася перестрілка, в результаті якої постраждали шість чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий канал Indy Channel.

Як повідомляється, стрілянина сталася в декількох кварталах від розважального центру Індіанаполіса.

Поліцейські, що прибули на місце події, виявили шістьох постраждалих, включаючи дітей. Двоє поранених перебувають у важкому стані. Всіх постраждалих доставили до лікарні.

За припущенням поліції, напад було скоєно однією людиною. На даний момент ведуться його пошуки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в штаті Алабама в США 14-річний підліток розстріляв 5 членів своєї сім'ї. В результаті стрілянини троє загинули на місці, а дві людини померли вже в реанімації. Серед розстріляних було троє дітей. Мотиви вбивства поки не називаються.

Крім того, в штаті Алабама сталася стрілянина поблизу університету. Тоді повідомлялося про двох смертельно поранених і ще двох потерпілих. Постраждалі перебували у важкому стані.

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