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У США підліток розстріляв п'ятьох членів своєї сім'ї

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 15:06
У США підліток розстріляв п'ятьох членів своєї сім'ї
Фото: поліція на місці події (CNN)

Серед розстріляних було троє дітей

В штаті Алабама (США) 14-річний підліток розстріляв п'ятьох членів своєї родини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В результаті стрілянини троє загинули на місці, а дві людини померли вже в реанімації. Серед розстріляних було троє дітей. Мотиви вбивства поки не називаються.

Юнака затримали, він вже зізнався в скоєному. Відзначається, що підліток брав участь у пошуку пістолета, який він викинув після вчинення злочину.

Нагадаємо, 31 серпня в американському штаті Алабама сталася стрілянина після футбольного матчу шкільних команд, в результаті чого були поранені щонайменше 10 осіб, серед яких 8 підлітків у віці від 15 до 18 років.

15 серпня в штаті Алабама сталася стрілянина поблизу університету. Тоді повідомлялося про двох смертельно поранених і ще двох постраждалих. Постраждалі перебували у важкому стані. За даними ректора, стрілянина сталася не на території університетського кампусу, а біля будинків неподалік.

РБК-Україна також писало, що в Сполучених Штатах затримали трьох осіб, яких підозрюють у підготовці масових розстрілів. В ході обшуків будинку одного з підозрюваних правоохоронці виявили декілька видів зброї: пістолет, гвинтівка, приціл з лазером, патрони, бронежилет, шолом та інше тактичне спорядження. Також схованки зі зброєю були виявлені і в інших затриманих.

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