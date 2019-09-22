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В США произошла стрельба, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 13:30
В США произошла стрельба, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (twitter.com/Pittsburgh_NC)

На данный момент ведутся поиски стрелка

В Соединенных Штатах Америки в центре города Индианаполис (штат Индиана) произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный канал Indy Channel.

Как сообщается, стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая детей. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы.

По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком. На данный момент ведутся его поиски.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в штате Алабама в США 14-летний подросток расстрелял 5 членов своей семьи. В результате стрельбы трое погибли на месте, а два человека скончались уже в реанимации. Среди расстрелянных было трое детей. Мотивы убийства пока не называются.

Кроме того, в штате Алабама произошла стрельба вблизи университета. Тогда сообщалось о двух смертельно раненых и еще двух потерпевших. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии.

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