У США стався вибух у готелі, є постраждалі

У Сполучених Штатах у місті Лебанон (штат Нью-Гемпшир) стався вибух в готелі, в результаті якої постраждали десять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Як повідомляється, серед постраждалих - двоє пожежників і вісім постояльців. Їх життю нічого не загрожує.

за Причиною пожежі і послідував за ним вибуху поки не відома. В результаті події п'ятиповерхова будівля сильно пошкоджена.

Близько 75 клієнтів готелю переселили в інший готель.

#BREAKING: 3rd fire alarm here at the Element Hotel on Route 120 in #LebanonNH. @MyNBC5 pic.twitter.com/GYWZbo1cDZ