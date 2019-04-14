У Техасі через торнадо загинуло 2 дітей

Фото: наслідки Торнадо в Техасі (twitter.com/ARomero_WX)

В результаті торнадо загинули 2 дітей, ще щонайменше 10 людей отримали поранення

У місті Франклін штату Техас (США) в результаті торнадо загинуло щонайменше 2 людини, ще щонайменше 10 осіб отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Капітан Алтон Лендерман з офісу шерифа округу Анджеліна повідомив, що в результаті падіння дерева від сильного вітру на автомобіль, який намагався виїхати, загинули діти 8 і 3 років.

У той же час шериф округу Робертсан Джераль Йезак розповів, що в результаті торнадо в місті Франклін були перевернуті мобільні будинки, а також пошкоджені інші спорудження.

Повідомляється, що за інформацією Національної метеорологічної служби, вітер урагану досягав швидкості 225 кілометрів за годину.

В даний час рятувальні служби продовжують огляд постраждалих від урагану територій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США через торнадо загинули 14 осіб. Найбільше в результаті торнадо постраждав населений пункт Борегар (штат Алабама), де зруйновані або пошкоджені більшість будинків.