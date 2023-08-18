RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США продлили временную защиту для украинцев: названы сроки

Фото: США продлили временную защиту для украинцев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты продлили на 18 месяцев действие временной защиты для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренней безопасности США.

При этом Вашингтон внес другие изменения, которые позволят другим гражданам Украины, имеющим на то право, подать заявку на получение этого статуса.

Продление временной защиты будет действовать с 20 октября по 19 апреля 2025 года.

"Продолжающееся военное вторжение России в Украину и вызванный им гуманитарный кризис требуют от США продолжать обеспечивать безопасность и защиту украинцев, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну. Мы продолжим оказывать поддержку украинским гражданам посредством этой временной формы гуманитарной помощи", - сказал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Статус временной защиты для украинцев

С началом войны в страны Европейского союза выехало миллионы украинцев. Чтобы обеспечить им должный уровень социальной защиты, медицинского обеспечения и допустить на рынок труда, правительства стран приняли специальные законы о временной защите.

Нормативные документы, обычно, принимаются на год, и уже несколько раз продлевались.

В то же время Канада и США приняли специальные программы для украинских беженцев. Так, Федеральное правительство Канады анонсировало новую иммиграционную программу для украинских переселенцев. Она позволяет воссоединиться тем семьям, которые разделены между двумя странами.

В соответствии с канадско-украинским соглашением, введенным в действие в марте 2022 года, украинцы могли приезжать в Канаду, жить и работать до трех лет. Все, кто воспользовался принятой программой, получили пакет материальной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна России против Украины