США продлили временную защиту для украинцев: названы сроки

При этом Вашингтон внес другие изменения, которые позволят другим гражданам Украины, имеющим на то право, подать заявку на получение этого статуса.

Продление временной защиты будет действовать с 20 октября по 19 апреля 2025 года.

"Продолжающееся военное вторжение России в Украину и вызванный им гуманитарный кризис требуют от США продолжать обеспечивать безопасность и защиту украинцев, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну. Мы продолжим оказывать поддержку украинским гражданам посредством этой временной формы гуманитарной помощи", - сказал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Статус временной защиты для украинцев

С началом войны в страны Европейского союза выехало миллионы украинцев. Чтобы обеспечить им должный уровень социальной защиты, медицинского обеспечения и допустить на рынок труда, правительства стран приняли специальные законы о временной защите.

Нормативные документы, обычно, принимаются на год, и уже несколько раз продлевались.

В то же время Канада и США приняли специальные программы для украинских беженцев. Так, Федеральное правительство Канады анонсировало новую иммиграционную программу для украинских переселенцев. Она позволяет воссоединиться тем семьям, которые разделены между двумя странами.

В соответствии с канадско-украинским соглашением, введенным в действие в марте 2022 года, украинцы могли приезжать в Канаду, жить и работать до трех лет. Все, кто воспользовался принятой программой, получили пакет материальной помощи.

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