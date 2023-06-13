США продлили санкции против Беларуси еще на год
Соединенные Штаты Америки продлили действие санкций против Беларуси еще на год. Срок действий ограничений, согласно ранее принятым указам, должен был завершиться 16 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.
Как говорится в обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу, действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также "вредоносная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима" продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Штатов.
"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное Указом № 13405 в отношении Беларуси", - заявил американский президент.
В Белом доме отметили, что разделы закона о национальных чрезвычайных ситуациях предусматривает автоматическое прекращение действия положения в стране (тут - о введенных США санкциях в отношении Белоруси), если в течение 90 дней до годовщины его объявления президент не опубликует в Федеральном реестре и не передает Конгрессу уведомление, что такое положение должно оставаться в силе.
"В соответствии с этим положением я направил в Федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление о том, что чрезвычайное положение в Республике Беларусь, объявленное в соответствии с Указом № 13405 от 16 июня 2006 г., действие которого было расширено в соответствии с Указом № 14038 от 9 августа 2021 года, будет действовать и после 16 июня 2023 года", - указано в заявлении Байдена.
Санкции против Беларуси
США и страны Европы усиливают санкционные ограничения в отношении Беларуси, в том числе на фоне репрессий в стране и поддержки режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко России в ее полномасштабной войне против Украины.
Ранее сообщалось, что в марте Штаты ввели новые санкции против Беларуси и Лукашенко в ответ на жестокие репрессии против продемократического движения и гражданского общества.
Перед этим, в феврале, Европейский союз продлил санкции против белорусского диктатора и его окружения. Ограничения будут действовать, по меньшей мере, до конца февраля 2024 года.
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