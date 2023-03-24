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США ввели новые санкции против Беларуси: в список попал самолет Лукашенко

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Пятница 24 марта 2023 16:55
США ввели новые санкции против Беларуси: в список попал самолет Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 24 марта, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Беларуси и ее диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минфина США.

"Санкции вводятся в ответ на жестокие репрессии против продемократического движения и гражданского общества, продолжающиеся в связи с мошенническими президентскими выборами в августе 2020 года. Эти действия также подчеркивают готовность Соединенных Штатов призвать режим в Минске к ответу за его соучастие в необоснованной войне Федерации против Украины", - говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон пояснил, что авторитарный режим Лукашенко возлагается на государственные предприятия и ключевых чиновников, чтобы получать значительные доходы, позволяющие проводить репрессивные действия против белорусского народа.

Санкции ввели против следующих физических лиц:

  • Сергей Олегович Никифорович - директор "БелАЗа";
  • Валерий Валерьевич Иванкович - директор "МАЗа";
  • Игорь Васильевич Карпенко, Елена Анатольевна Балдовская, Денис Владимирович Дук, Елена Константинова Кунцевич, Александр Геннадиевич Ткачев, Екатерина Александрова Федосенко, Александр Владимирович Южик - члены ЦИК Беларуси.

Также США ввели санкции против ЦИК Беларуси, Белорусского автомобильного завода и Минского автомобильного завода. Под ограничение попал самолет Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси и используемый в качестве президентского самолета для Александра Лукашенко.

Напомним, что Европейский союз продлил санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко и его окружения. Ограничения будут действовать, по меньшей мере, до конца февраля 2024 года.

В среду, 22 марта, отстранение сборных России и Беларуси по хоккею с шайбой на сезон-2023/24 было продолжено.

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Александр Лукашенко Соединенные Штаты Америки Беларусь
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