США продлили переселенцам из Украины право пребывания в стране: названы сроки

Белый дом продлил право на пребывание в стране переселенцам из Украины, которые были вынуждены бежать в США из-за полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Департамент внутренней безопасности США уточнил, что речь идёт о тех гражданах Украины и их ближайших родственниках, которые прибыли в США до открытия программы помощи Uniting for Ukraine ("Объединяясь для Украины").

Сообщается, что теперь переселенцы из Украины автоматически получили двухлетнее разрешение на пребывание в стране. Американские организации, занимающиеся расселением прибывших, оценивают число украинских граждан с "годичным правом" проживания в США примерно в 20 тысяч человек.