США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан, - Госдеп

США продолжат оказывать давление на РФ, чтобы та отпустила незаконно задержанных граждан Америки Пола Вилана и Эвана Гершковича.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен продолжает работать над этим вопросом в команде с другими представителями руководства США. Миллер подчеркнул, что на прошлой неделе россияне еще раз отказали Эвану Гершковичу в консульском визите, нарушив обязательства страны по консульским конвенциям.
"Мы продолжим давить на них (на РФ, - ред.)", - сказал он.
Напомним, в конце марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге и обвинен в якобы "шпионаже". Госдеп США объявил Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.
Позже состоялся суд, на котором постановили, что будут содержать Гершковича в СИЗО "Лефортово". Он подал апелляцию, но суд ее отклонил.
Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест Гершковича.
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