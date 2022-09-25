RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США продолжат способствовать поставкам советских танков в Украину, - Белый дом

Фото: США намерены способствовать поставкам советских танков в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белый дом продолжит содействовать поставкам в Украину танков советского производства из государств, входящих в Североатлантический альянс, а также других вооружений.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

"Одни лишь Соединенные Штаты к настоящему времени предоставили Украине вооружений более чем на 15 млрд долларов, включая системы ПВО, сотни артиллерийских установок, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. Мы содействовали передаче танков из стран - союзников по НАТО, у которых имеются танки советской эпохи, на которых проходили обучение украинцы, мы продолжим делать все это", - отметил Салливан.

Напомним, что Греция передаст Украине 40 советских БМП-1. В то же время, эти поставки компенсирует Германия и передаст Греции более современные боевые машины пехоты.

Также стало известно, что немецкая компания Rheinmetall восстановила 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, но поставки начать пока невозможно из-за препятствий со стороны Берлина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый домВторжение России в УкраинуСоединенные Штаты Америки