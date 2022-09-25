США продолжат способствовать поставкам советских танков в Украину, - Белый дом

Белый дом продолжит содействовать поставкам в Украину танков советского производства из государств, входящих в Североатлантический альянс, а также других вооружений.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS .

"Одни лишь Соединенные Штаты к настоящему времени предоставили Украине вооружений более чем на 15 млрд долларов, включая системы ПВО, сотни артиллерийских установок, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. Мы содействовали передаче танков из стран - союзников по НАТО, у которых имеются танки советской эпохи, на которых проходили обучение украинцы, мы продолжим делать все это", - отметил Салливан.

Напомним, что Греция передаст Украине 40 советских БМП-1. В то же время, эти поставки компенсирует Германия и передаст Греции более современные боевые машины пехоты.

Также стало известно, что немецкая компания Rheinmetall восстановила 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, но поставки начать пока невозможно из-за препятствий со стороны Берлина.

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