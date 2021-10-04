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Данія дала "зелене світло" для запуску російського "Північного потоку-2"

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Данія, Понеділок 04 жовтня 2021 18:00
Данія дала "зелене світло" для запуску російського "Північного потоку-2" Фото: Данія дозволила запустити "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Дмитро Левицький

Данське енергетичне агентство дало дозвіл на запуск російського газопроводу "Північний потік-2". У Данії заявили, що компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ДЕА.

"Агентство погодилося з тим, що трубопровід може бути введено в експлуатацію, оскільки Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови, в тому числі ті, що стосуються сертифікації", - йдеться в заяві Данського енергетичного агентства.

"Північний потік-2" - це газопровід між Росією та Німеччиною, прокладений дном Балтійського моря. Українська сторона виступає проти запуску цього газопроводу, бо він ставить під загрозу транзит газу з Росії в Європу через Україну.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський створив робочу групу щодо загроз від запуску "Північного потоку-2".

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Північний потік-2 Дания
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