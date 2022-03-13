США продовжать постачати зброю Україні, – радник Байдена

Радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що Сполучені Штати не припинять постачати озброєння Україні навіть після погроз Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву чиновника в ефірі телеканалу CBS .

Радник Білого дому відреагував на заяву заступника міністра закордонних справ Рябкова. Той напередодні заявив, що західні конвої зброї для України "перетворюються на законні цілі для російських військових".

"Ми віримо в нашу здатність продовжувати постачати значний об'єм військової допомоги, зброї та вантажів на український фронт. Досі ми були успішними в цьому та віримо, що в нас в епіцентрі подій відлагоджена система, що дозволить продовжувати процес, незважаючи на російські погрози", – розповів Салліван.