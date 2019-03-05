США продовжили санкції проти Венесуели

У Білому домі заявили, що ситуація у Венесуелі загрожує зовнішній політиці Сполучених Штатів

Президент Дональд Трамп продлил срок действия ряда санкций США против Венесуэлы. Об этом сообщается в пресс-службе Белого дома.

В документе сказано, что "ситуация в Венесуэле продолжает представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Напомним, 1 марта США включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира Кристиана Моралеса Самбрано. США ввели санкции из-за того, что должностные лица препятствовали поставкам гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы.

Также 24 февраля Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы.

Как отмечается, санкции коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, который занимал эту должность с 2008 по 2010 год. Кроме того, в список попали губернатор штата Варгас Хорхе Карнейро, бывший с 2004 по 2006 год министром обороны, глава штата Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.