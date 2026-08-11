RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США продали захваченные танкеры "теневого флота" РФ на металлолом

14:22 11.08.2026 Вт
2 мин
Оба судна, которые находились под санкциями, захватили в январе
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: США продали на металлолом танкеры "теневого флота" России (Getty Images)

США продали на металлолом два нефтяных танкера Era и Lileo, которые связаны с Россией и были захвачены в январе во время морской блокады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Оба судна приобрела дубайская компания по утилизации Global Marketing Systems (GMS) за неназванную сумму. Сейчас танкеры отправили в индийский порт Аланг, где их демонтируют.

Как уточнили в GMS, правовым основанием для продаж стало соответствующее решение американского суда. В то же время генеральный директор компании Анил Шарма отметил, что при подписании соглашения возникли трудности из-за юридической неопределенности с предыдущими владельцами судов.

Захват танкеров и реакция Кремля

Танкер Era (сначала Bella 1 под флагом Панамы) американские военные задержали 7 января в водах к югу от Исландии. В конце декабря Береговая охрана США пыталась остановить его у берегов Венесуэлы в пределах блокады против экспорта венесуэльской нефти.

Убегая через Атлантический океан, судно сменило название на Marinera и зарегистрировалось в России. По данным Вашингтона, танкер перевозил подсанкционное сырье из Венесуэлы и Ирана, а его владельцем оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай.

Этот инцидент вызвал острую реакцию в Москве - в частности, российские власти обвинили США в "незаконной силовой акции" и нарушении свободы судоходства. Позже МИД РФ обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить экипаж.

Второй танкер Lileo (ранее Veronica) находился под санкциями США и был захвачен в Карибском море в январе. Во время преследования судно пыталось избежать ареста, сменив название Galileo и подняв российский флаг.

Reuters отметило, что всего в пределах морской блокады Венесуэлы американские силы захватили десять нефтяных танкеров. Подсанкционные суда регулярно меняют названия, флаги и владельцев, чтобы скрыть нелегальные перевозки.

Напомним, Сенат США почти единогласно поддержал двухпартийный законопроект о санкциях против России и Ирана. Документ уже передали в Палату представителей. Он предусматривает пошлины до 500% на российские товары, а также санкции против банков и "теневого флота" РФ.

Кроме того, Евросоюз разрешил странам-членам продавать конфискованную российскую нефть. В Москве назвали такие действия "пиратством".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкитеневой флот