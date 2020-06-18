США продадуть Україні патрульні катери і морське озброєння на 600 млн доларів

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив продаж до 16 патрульних катерів Mark VI та необхідного для них обладнання. Загальна сума - 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Агентство з питань оборонного співробітництва США.

Так, Україна зможе купити 16 катерів; 32 гармати MSI Seahawk A2; 20 електрооптичних інфрачервоних радарів (FLIR) - 16 встановлених і 4 запасних; 16 акустичних систем дальньої дії (LRAD) 5 км; 16 ідентифікаційних систем (IFF); 40 гармат МК44 (32 встановлених і 8 запасних); комунікаційне обладнання; допоміжне обладнання; запчастини та інструменти.

"Україна буде використовувати ці судна для кращого захисту своїх територіальних вод і захисту морських інтересів", - стверджує Агентство.

Крім того, в цей пакет також входять технічні дані та публікації; навчання персоналу і навчальне обладнання; Державні і підрядні служби США, інженерні, технічні і логістичні служби підтримки.

"Це буде підтримувати цілі зовнішньої політики і цілі національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпека країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США передали Україні військове обладнання - рації і протитанкові ракети Javelin - на 60 млн доларів.