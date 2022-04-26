Глава Пентагону закликав не спекулювати застосуванням ядерної зброї

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав перестати спекулювати погрозами застосувати ядерну зброю. Глава Пентагону підкреслив, що ніхто не хоче такої війни, оскільки переможців у ній не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ллойда Остіна після завершення сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн.

"Ми зробимо все можливе, щоб конфлікт не вийшов з-під контролю, і Україна робить все, що в її силах, міжнародне співтовариство сконцентроване на цьому. Будь-які загрози щодо можливого застосування ядерної зброї дуже небезпечні", - сказав Остін.

За його словами, ніхто не хоче ядерної війни, оскільки її неможливо виграти. При цьому глава Пентагону додав, що завжди є ймовірність того, що деякі речі можуть трапитися. Однак це марно і небезпечно спекулювати на погрозах застосувати ядерну зброю.