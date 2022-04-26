ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Пентагону закликав не спекулювати застосуванням ядерної зброї

Новость на русском →
Берлін, Вівторок 26 квітня 2022 19:22
Глава Пентагону закликав не спекулювати застосуванням ядерної зброї Фото: глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі в Рамштайні (twitter.com/SecDef)
Автор: Мілан Лєліч

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав перестати спекулювати погрозами застосувати ядерну зброю. Глава Пентагону підкреслив, що ніхто не хоче такої війни, оскільки переможців у ній не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ллойда Остіна після завершення сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн.

"Ми зробимо все можливе, щоб конфлікт не вийшов з-під контролю, і Україна робить все, що в її силах, міжнародне співтовариство сконцентроване на цьому. Будь-які загрози щодо можливого застосування ядерної зброї дуже небезпечні", - сказав Остін.

За його словами, ніхто не хоче ядерної війни, оскільки її неможливо виграти. При цьому глава Пентагону додав, що завжди є ймовірність того, що деякі речі можуть трапитися. Однак це марно і небезпечно спекулювати на погрозах застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині пройшла зустріч глав Міноборони 40 країн з координації військової допомоги Україні.

Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми і вельми істотними". При цьому він заявив про її неприпустимість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Пентагон Ядерна зброя Війна в Україні
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні