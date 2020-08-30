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МЗС закликає посилити тиск на РФ через викрадення українців

Україна, Неділя 30 серпня 2020 13:08
МЗС закликає посилити тиск на РФ через викрадення українців
Фото: МЗС України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через викрадення українців на окупованих територіях нашої держави. У неділю відзначають Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"МЗС України закликає світову спільноту не залишати поза увагою долю осіб, зниклих, викрадених чи безвісти зниклих на тимчасово окупованих Росією територіях України в Криму та на Донбасі", - вказано у повідомленні.

У міністерстві інформують, що прокуратура Автономної республіки Крим та м. Севастополь здійснює процесуальне керівництво у 115 кримінальних провадженнях за 117 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

"У переважній більшості випадків були виявлені факти, що свідчать про причетність до зникнень російської окупаційної влади. Зафіксовано випадки залякувань родичів зниклих, свідків, а також відсутність ефективного розслідування", - додають у МЗС.

При цьому серед жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму більшість становлять кримські татари.

"Світова спільнота має тримати такі порушення з боку Росії як держави-окупанта у фокусі своєї постійної уваги та посилювати тиск на РФ у всіх випадках насильницьких зникнень", - підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що Росія приховує офіційні відомості про затримання українців у Криму.

Як писало РБК-Україна, наприкінці травня на адміністративному кордоні з анексованим Кримом, в районі півострова Чонгар, викрали українського військового; на місці його зникнення виявлені сліди боротьби.

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