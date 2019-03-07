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США закликають РФ припинити перешкоджання судноплавства в Чорному та Азовському морях

Новини » Політика    07.03.2019 - 12:16
США закликають РФ припинити перешкоджання судноплавства в Чорному та Азовському морях
Фото: Девід Хейл (ua.usembassy.gov)

Штати також закликають Росію звільнити захоплених моряків

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію припинити перешкоджання судноплавству у Чорному та Азовському морях та звільнити захоплених у Керченській протоці моряків. Про це заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Гейл підкреслив, що США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією.

"Ви всі знаєте про декларацію держсекретаря Помпео, яка абсолютно недвозначно вказує, що ми не визнаємо і не визнаємо незаконної анексії Криму Росією. Ми також закликаємо РФ повернути Україні захоплені українські судна та моряків, тримати відкритою для навігації Керченську протоку, припинити  перешкоджання судноплавства в Чорному та Азовському морях", - повідомив заступник держсекретаря.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко і заступник держсекретаря США Девід Гейл обговорили посилення міжнародного тиску на Росію.

РБК-Україна також писало, що Порошенко і Гейл обговорили звільнення українських моряків з РФ.

Додамо, 6 березня посли країн Європейського союзу погодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Порошенко і Хейл обговорили посилення тиску на Росію Гейл та Порошенко обговорили звільнення українських моряків з РФ
Новини України Сполучені Штати АмерикиЧорне мореагресія РФ
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