ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ракетних ударів, - Держдеп

Новость на русском →
Неділя 17 липня 2022 20:41
США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ракетних ударів, - Держдеп Фото: США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ракетних ударів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вимога до громадян США терміново виїхати з України пов'язана з посиленням ракетних ударів з боку російських військ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила офіційна представниця Держдепу США Андреа Калан під час телемарафону.

"Хочу підкреслити, це оголошення (заклик покинути Україну - ред.) саме через непередбачуваність ракетних ударів з Росії. Як ми бачимо, Росія збільшує свої удари по Україні. Наше посольство опублікувало оголошення саме про це. Але США будуть продовжувати працювати з Україною, підтримувати Україну і ми маємо намір це робити стільки, скільки знадобиться", - підкреслила Калан.

При цьому вона зазначила, що США регулярно публікують подібні звернення до своїх громадян, які перебувають в Україні або збираються туди поїхати.

Нагадаємо, раніше посольство США в Україні випустило реліз, в якому закликало своїх громадян не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває там, попросило негайно її покинути.

Пізніше у Держдепі США пояснили, що реліз був одним з регулярних оповіщень про ситуацію в країнах світу в режимі реального часу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Державний департамент США ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
Маленька забута історією людина: Подоляк про погрози Медведєва "судним днем"
Маленька забута історією людина: Подоляк про погрози Медведєва "судним днем"
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року