США закликали своїх громадян покинути Україну через збільшення ракетних ударів, - Держдеп

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила офіційна представниця Держдепу США Андреа Калан під час телемарафону .

"Хочу підкреслити, це оголошення (заклик покинути Україну - ред.) саме через непередбачуваність ракетних ударів з Росії. Як ми бачимо, Росія збільшує свої удари по Україні. Наше посольство опублікувало оголошення саме про це. Але США будуть продовжувати працювати з Україною, підтримувати Україну і ми маємо намір це робити стільки, скільки знадобиться", - підкреслила Калан.

При цьому вона зазначила, що США регулярно публікують подібні звернення до своїх громадян, які перебувають в Україні або збираються туди поїхати.