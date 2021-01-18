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США закликали своїх громадян покинути Афганістан: побоюються терактів

Кабул, Понеділок 18 січня 2021 12:59
США закликали своїх громадян покинути Афганістан: побоюються терактів
Фото: посольство США в Афганістані (af_usembassy_gov)
Автор: Игорь Литвиненко

Сполучені Штати закликали американських громадян покинути територію Афганістану. В країні останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.

Про це повідомили в посольстві США в Кабулі.

У посольстві зазначили, що готелі, житлові комплекси, міжнародні організації, посольства та інші туристичні місця знаходяться під постійною загрозою".

"Туристичний рада з Афганістану відповідає рівню 4 - не подорожуйте через злочинність, тероризм, громадські заворушення, викрадення, збройний конфлікт і COVID-19. Громадяни США, які вже знаходяться в Афганістані, повинні розглянути можливість від'їзду. Якщо ви вирішите залишитися в Афганістані, ретельно продумайте всі поїздки і обмежте поїздки тільки тими, які абсолютно необхідні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в столиці Афганістану Кабулі в результаті теракту загинули дві жінки-судді Верховного суду. Їх автомобіль обстріляли невідомі.

У США назвали причетними до цього терористичну організацію "Талібан".

"Талібан" повинен розуміти, що такі дії, за які він несе відповідальність, обурять світ і повинні бути припинені, якщо ми хочемо, щоб в Афганістані настав мир", - повідомили в посольстві США в Кабулі.

Також повідомлялося, що в кінці 2020 року в Афганістані вбили захисницю прав жінок та її брата.

Раніше РБК-Україна писало, що США заявили про виведення військ з Афганістану. На території країни залишаться 2,5 тисячі американських військових.

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