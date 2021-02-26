ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США закликали всі сторони конфлікту у Вірменії до стриманості

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 26 лютого 2021 09:17
США закликали всі сторони конфлікту у Вірменії до стриманості Фото: Нед Прайс (state.gov)
Автор: Андрій Козловський

Глава прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс закликав усі сторони конфлікту у Вірменії до стриманості. Він вважає, що збройні сили не повинні втручатися у внутрішню політику.

Про це повідомляє арменская "Радіо Свобода".

"Ми в курсі останніх подій у Вірменії, ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість і утримуватися від будь-яких форм ескалації і насильства", - заявив прес-секретар Держдепартаменту США.

Він також нагадав про основоположний демократичний принцип, згідно з яким збройні сили держави не повинні втручатися у внутрішню політику.

"Ми продовжуємо підтримувати демократію і суверенітет Вірменії", - сказав Нед Прайс, закликавши лідерів "вирішувати розбіжності мирним шляхом, поважаючи верховенство закону, демократію і демократичні інститути Вірменії".

Нагадаємо, у Вірменії в четвер почалися масові акції противників і прихильників прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна після того, як Генштаб ЗС виступив із заявою, в якій говорилося, що військові вимагають відставки прем'єра та уряду. Заяву підписали начальник Генштабу ЗС Оніко Гаспарян, його заступники, голови управлінь та корпусів.

Пашинян розцінив це як спробу військового перевороту і повідомив про рішення звільнити начальника Генштабу.

Тим часом у Єревані поновилися масові протести. Служба національної безпеки Вірменії закликала у сформованій ситуації утримуватися від дій, що загрожують нацбезпеці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Армения
NEWS
Маркарова про призначення послом України в США: маю багато ідей щодо посилення співпраці
Маркарова про призначення послом України в США: маю багато ідей щодо посилення співпраці
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму