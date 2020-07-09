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"Суд" в Криму заарештував двох кримських татар

Крым, Четвер 09 липня 2020 16:08
"Суд" в Криму заарештував двох кримських татар
Фото: затримані кримські татари (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Андрій Козловський

Їх звинувачують в участі в політичній організації "Хізб ут-Тахрір"

Сьогодні, 9 липня, в окупованому Криму "Київський районний суд" заарештував двох кримських татар Аліма Суф’янова та Сейрана Хайретдінова. Їх звинувачують в участі в політичній організації "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.

Як повідомляється, чоловіків затримали 7 липня за обвинуваченням в участі в забороненій в РФ політичній організації, після чого "суд" ухвалив рішення тримати їх під вартою до 9 вересня 2020 року.

Зазначимо, що Алім Суф'янов брав участь в організації мусульманських свят. Відвідував суди за політично вмотивованими справами. А Сейран Хайретдінов у своїй місцевості був серед організаторів святкових заходів К'урбан і Ораза байрам. Активно відвідував судові процеси щодо кримських татар.

Нагадаємо, 7 липня 4 годині ранку російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримських татар, в результаті чого було затримано 6 кримських татар.

Додамо, заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппарова назвала масові затримання в Криму спробою видати кримських татар за терористів.

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