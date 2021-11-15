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США закликали Росію вплинути на Лукашенка в ситуації з мігрантами на кордоні Євросоюзу

Автор: Дмитрий Кузнецов

США привали Росію використовувати свій вплив на Олександра Лукашенка через ситуації з мігрантами на кордоні Євросоюзу. При цьому в Білому домі не стали коментувати можливість телефонної розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Ми закликаємо Росію і пропонуємо їм використовувати свій вплив для того, щоб вплинути на режим Лукашенка, щоб він припинив експлуатацію і примус вразливих людей", - сказала вона в ході брифінгу.

Псакі зазначила, що у неї поки немає інформації про можливу телефонну розмову Байдена і Путіна щодо ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні. При цьому вона додала, що США продовжують тісні контакти з союзниками і партнерами з цього питання, і розробляють нові санкції проти Білорусі.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила телефоном з Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні ЄС і Білорусі.

Зазначимо, 15 листопада ситуація на кордоні з Польщею продовжує загострюватися - білоруські силовики не дають можливості нелегальним мігрантам повернутися до Білорусі.

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