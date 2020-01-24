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США в річницю обстрілу Маріуполя закликали РФ припинити вогонь на Донбасі

Новини » Політика     24.01.2020 - 14:20
США в річницю обстрілу Маріуполя закликали РФ припинити вогонь на Донбасі
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Росія повинна відвести свої сили та підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України

У річницю обстрілу Маріуполя посольство США в Україні закликало Росію здійснити справжнє припинення вогню та відвести свої сили на сході України. Про це заявив аташе з питань армії та оборони Томас Воффорд у відеозверненні.

У цей день , 24 січня 2015 року підтримувані Росією бойовики обстріляли з ракетних систем "Град" східні околиці Маріуполя. Внаслідок обстрілу загинули 30 мешканців міста, ще 118 людей були поранені.

"П’ять років тому в цей день в наслідок обстрілу Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками 30 осіб і понад 100 отримали поранення. Росія повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, та поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 21 грудня обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4. В результаті обстрілу бойовиків пошкоджено житлові будинки.

Також бойовики поблизу населеного пункту Хутір Вільний Луганській області з озброєння калібру 82 мм обстріляли житлові райони.

РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ невыдведену техніку. Патрулі ОБСЄ не пускають на блокпостах біля ряду населених пунктів.

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