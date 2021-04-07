США закликали РФ знизити напруженість у відносинах з Україною

Кірбі підтвердив інформацію про нарощування військ у Криму і в "інших районах на кордоні двох країн".

"Сполучені Штати закликають Росію поважати територіальну цілісність і суверенітет України, а також не провокувати і не посилювати напруженість", - сказав прес-секретар Пентагону.

За словами Кірбі, Вашингтон надав Києву нелетальні і летальні види озброєнь для того, щоб український народ "міг краще себе захистити".

Він додав, що США продовжують стежити за ситуацією на сході України.

Нагадаємо, з початку перемир'я на Донбасі, яке було встановлено 27 липня минулого року, від ворожих пострілів загинули 28 українських військовослужбовців. Більшість з них померли у 2021 році. Крім того, 6 квітня на Донбасі в результаті обстрілу поблизу Невельського загинув український військовий. Ще один боєць загинув від підриву на міні.

Раніше повідомлялось, що США надають підтримку Україні в прагненні стати членом НАТО, однак рішення про це знаходиться компетенції керівництва альянсу. Київ і Вашингтон перебувають в постійному контакті з ситуації на Донбасі.