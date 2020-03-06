США закликали в ООН запроваджувати санкції против Росії через Крим

Фото: Черіті Норман Шале (usun.usmission.gov)

Також закликали Росію надати доступ ООН і ОБСЄ до території півострова

Заступник представника США в ООН Черіті Норман Шале закликала світову спільноту запроваджувати санкції проти Росії за її дії в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами американського дипломата, США сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за окупацію Криму.

"З 2014 року наступні раунди санкцій адресно зверталися до тих, хто грав провідну роль в окупаційному режимі. Також є санкції щодо представників правоохоронних органів, які застосовували тортури до кримськотатарських активістів. Закликаємо інші країни запровадити такі ж обмеження", - сказала Черіті Норман Шале.

Вона також закликала Росію надати доступ ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова, щоб міжнародні місії могли спостерігати і документувати все, що там відбувається.

Раніше Норман Шале заявляла, що Росія не виконує угоди, взяті на себе у Мінську та під час нормандської зустрічі, а також розпалює конфлікт на Донбасі.

РБК-Україна писало, що постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор запевнив, що США будуть зберігати "кримські" санкції проти Росії, поки вона не вийде з Криму.