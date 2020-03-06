ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США закликали в ООН запроваджувати санкції против Росії через Крим

Новини » Політика     06.03.2020 - 23:45
США закликали в ООН запроваджувати санкції против Росії через Крим
Фото: Черіті Норман Шале (usun.usmission.gov)

Також закликали Росію надати доступ ООН і ОБСЄ до території півострова

Заступник представника США в ООН Черіті Норман Шале закликала світову спільноту запроваджувати санкції проти Росії за її дії в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами американського дипломата, США сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за окупацію Криму.

"З 2014 року наступні раунди санкцій адресно зверталися до тих, хто грав провідну роль в окупаційному режимі. Також є санкції щодо представників правоохоронних органів, які застосовували тортури до кримськотатарських активістів. Закликаємо інші країни запровадити такі ж обмеження", - сказала Черіті Норман Шале.

Вона також закликала Росію надати доступ ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова, щоб міжнародні місії могли спостерігати і документувати все, що там відбувається.

Раніше Норман Шале заявляла, що Росія не виконує угоди, взяті на себе у Мінську та під час нормандської зустрічі, а також розпалює конфлікт на Донбасі.

РБК-Україна писало, що постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор запевнив, що США будуть зберігати "кримські" санкції проти Росії, поки вона не вийде з Криму.

Шмигаль пояснив коли Україна поставлятиме воду в Крим Меджліс відреагував на заяву Шмигаля про поставки води до Криму
Новини України Сполучені Штати АмерикиСанкції проти РосіїКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся