США закликали Іран повернутися до переговорів щодо ядерної угоди

За словами Блінкена, терпіння США вичерпується. І той факт, що Іран продовжує розширювати свій атомний потенціал, може призвести Вашингтон до висновку, що повернення до ядерної угоди 2015 року більше не має сенсу.

"У нас ще немає угоди з Іраном про повернення до переговорів у Відні. Ми готові повернутися до Відня і продовжити переговори. Питання в тому, чи готовий Іран зробити це", - сказав Блінкен.

Блінкен зазначив, що якщо переговори не відновляться, то США в якийсь момент вирішать, що Іран більше не зацікавлений в перевагах, пропонованих угодою.