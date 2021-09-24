США закликали Іран повернутися до переговорів щодо ядерної угоди
США закликають Іран якнайшвидше повернутися до переговорів щодо ядерної угоди. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
За словами Блінкена, терпіння США вичерпується. І той факт, що Іран продовжує розширювати свій атомний потенціал, може призвести Вашингтон до висновку, що повернення до ядерної угоди 2015 року більше не має сенсу.
"У нас ще немає угоди з Іраном про повернення до переговорів у Відні. Ми готові повернутися до Відня і продовжити переговори. Питання в тому, чи готовий Іран зробити це", - сказав Блінкен.
Блінкен зазначив, що якщо переговори не відновляться, то США в якийсь момент вирішать, що Іран більше не зацікавлений в перевагах, пропонованих угодою.
"Можливість повернутися до взаємного дотримання не є нескінченною. І проблема прямо зараз полягає в тому, що з кожним днем, оскільки Іран продовжує вживати дії, які не відповідають угоді... у якийсь момент у майбутньому ми дійдемо до точки, коли просто повернемося до взаємного дотримання СВПД не принесе нам ніяких вигод", - сказав Блінкен.
Нагадаємо, що Іран продовжує розширювати атомний потенціал. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.