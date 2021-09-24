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США призвали Иран вернуться к переговорам по ядерной сделке

Новина українською →
США, Пятница 24 сентября 2021 05:38
США призвали Иран вернуться к переговорам по ядерной сделке Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США призывают Иран как можно быстрее вернуться к переговорам по ядерной сделке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По словам Блинкена, терпение США иссякает. И тот факт, что Иран продолжает расширять свой атомный потенциал, может привести Вашингтон к заключению, что возвращение к ядерной сделке 2015 года больше не имеет смысла.

"У нас еще нет соглашения с Ираном о возвращении к переговорам в Вене. Мы готовы вернуться в Вену и продолжить переговоры. Вопрос в том, готов ли Иран сделать это", - сказал Блинкен.

Блинкен отметил, что если переговоры не возобновятся, то США в какой-то момент решат, что Иран больше не заинтересован в преимуществах, предлагаемых соглашением.

"Возможность вернуться к взаимному соблюдению не является бесконечной. И проблема прямо сейчас заключается в том, что с каждым днем, поскольку Иран продолжает предпринимать действия, которые не соответствуют соглашению... в какой-то момент в будущем мы дойдем до точки, когда просто вернемся к взаимному соблюдению СВПД не принесет нам никаких выгод", - сказал Блинкен.

Напомним, что Иран продолжает расширять атомный потенциал. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

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Ядерное соглашение Соединенные Штаты Америки Иран
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