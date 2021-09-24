США призвали Иран вернуться к переговорам по ядерной сделке

США призывают Иран как можно быстрее вернуться к переговорам по ядерной сделке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, терпение США иссякает. И тот факт, что Иран продолжает расширять свой атомный потенциал, может привести Вашингтон к заключению, что возвращение к ядерной сделке 2015 года больше не имеет смысла.

"У нас еще нет соглашения с Ираном о возвращении к переговорам в Вене. Мы готовы вернуться в Вену и продолжить переговоры. Вопрос в том, готов ли Иран сделать это", - сказал Блинкен.

Блинкен отметил, что если переговоры не возобновятся, то США в какой-то момент решат, что Иран больше не заинтересован в преимуществах, предлагаемых соглашением.