США призвали Иран вернуться к переговорам по ядерной сделке
США призывают Иран как можно быстрее вернуться к переговорам по ядерной сделке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
По словам Блинкена, терпение США иссякает. И тот факт, что Иран продолжает расширять свой атомный потенциал, может привести Вашингтон к заключению, что возвращение к ядерной сделке 2015 года больше не имеет смысла.
"У нас еще нет соглашения с Ираном о возвращении к переговорам в Вене. Мы готовы вернуться в Вену и продолжить переговоры. Вопрос в том, готов ли Иран сделать это", - сказал Блинкен.
Блинкен отметил, что если переговоры не возобновятся, то США в какой-то момент решат, что Иран больше не заинтересован в преимуществах, предлагаемых соглашением.
"Возможность вернуться к взаимному соблюдению не является бесконечной. И проблема прямо сейчас заключается в том, что с каждым днем, поскольку Иран продолжает предпринимать действия, которые не соответствуют соглашению... в какой-то момент в будущем мы дойдем до точки, когда просто вернемся к взаимному соблюдению СВПД не принесет нам никаких выгод", - сказал Блинкен.
Напомним, что Иран продолжает расширять атомный потенциал. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.