США закликали інші країни збільшити видобуток нафти після заборони на імпорт російської

Сінгх вказав на недавню бесіду президента США Джо Байдена з королем Саудівської Аравії Салманом як на один із способів, яким США прагнуть збільшити виробництво.

"Ми хочемо більше поставок у світі, більше поставок нафти. Ми хочемо цього від виробників, у яких є вільні потужності. Вони складають від 3 до 4 мільйонів барелів на день вільних потужностей. У Саудівській Аравії є частина цих резервних потужностей", - сказав Сінгх під час виступу в програмі "Новий день" CNN.

Він продовжував: "у нас є виробничі потужності будинку. Ви знаєте, у приватних виробників є договори оренди, дозволи, ціновий сигнал для збільшення виробництва, вони працюють з Уолл-стріт, щоб інвестувати в енергетичну безпеку Америки. Ми хочемо, щоб це сталося. А для тих країн, у яких є стратегічні запаси нафти, таких запасів по всьому світу 1,5 мільярда, настав час їх використовувати".

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