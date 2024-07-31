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США приостанавливают помощь Грузии на 95 млн долларов, - Блинкен

Вашингтон, Среда 31 июля 2024 17:52
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США приостанавливают помощь Грузии на 95 млн долларов, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки решили заморозить помощь Грузии на 95 миллионов долларов. Причина - принятие грузинским парламентом аналога российского закона об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Глава Госдепа напомнил, что 23 мая после антидемократических действий грузинских властей объявил о всестороннем пересмотре отношений между США и Грузией.

"В результате этого пересмотра Соединенные Штаты приостанавливают оказание помощи на сумму более 95 миллионов долларов, которая напрямую выгодна правительству Грузии", - добавил Блинкен.

Он уточнил, что несмотря на такое решение, США продолжат оказывать помощь программам и мероприятиям, которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития.

По словам Блинкена, за 32 года партнерства между двумя странами США предоставили Грузии помощь на сумму более 6,2 миллиарда долларов. Эти средства, в частности, направляли на оснащение и обучение сил обороны и береговой охраны Грузии, строительство школ и больниц, подготовку учителей, госслужащих и медицинских работников.

Что предшествовало

Напомним, ранее парламент Грузии принял закон о прозрачности иностранного влияния. Такой закон уже действует в России несколько лет.

Инициатива предусматривает, что грузинские организации, которые получают финансирование из-за рубежа, регистрировались в качестве "иностранных агентов".

Такие действия грузинских властей резко испортили отношения страны с Западом. В частности, процесс вступления Грузии в Евросоюз был приостановлен. При этом США ввели против ряда грузинских чиновников санкции.

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Соединенные Штаты Америки Грузия Энтони Блинкен
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