США приостанавливают помощь Грузии на 95 млн долларов, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки решили заморозить помощь Грузии на 95 миллионов долларов. Причина - принятие грузинским парламентом аналога российского закона об "иноагентах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Глава Госдепа напомнил, что 23 мая после антидемократических действий грузинских властей объявил о всестороннем пересмотре отношений между США и Грузией.

"В результате этого пересмотра Соединенные Штаты приостанавливают оказание помощи на сумму более 95 миллионов долларов, которая напрямую выгодна правительству Грузии", - добавил Блинкен.

Он уточнил, что несмотря на такое решение, США продолжат оказывать помощь программам и мероприятиям, которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития.

По словам Блинкена, за 32 года партнерства между двумя странами США предоставили Грузии помощь на сумму более 6,2 миллиарда долларов. Эти средства, в частности, направляли на оснащение и обучение сил обороны и береговой охраны Грузии, строительство школ и больниц, подготовку учителей, госслужащих и медицинских работников.