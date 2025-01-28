США приостановили заключение всех оборонных контрактов, - Bloomberg

Министр обороны США Пит Хегсет остановил все новые армейские контракты, а также запросы на новые программы. Это вызывает шоковые волны в оборонной промышленности мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источников издания, пауза может длиться от 10 дней до месяцев. Приостановление частично связано с пересмотром положений о разнообразии, равенстве и инклюзивности в контрактах. Однако это также пересмотр, который администрация Трампа может сделать для определения приоритетов и высвобождения финансирования.
Пересмотр не влияет на выполнение уже заключенных контрактов.
"По традиции, армия в настоящее время проводит обзор существующих запросов и заключенных контрактов, чтобы убедиться, что наши программы соответствуют политике и директивам нового руководства. Мы остаемся преданными принципам прозрачности и ответственного распоряжения средствами налогоплательщиков", - заявила пресс-секретарь армии Эллен Ловетт.
Ранее мы писали о том, что предложение Трампа кандидатуры Хегсета на должность главы Пентагона шокировало Вашингтон. Добавим, по данным СМИ, Трамп рассматривал и других кандидатов на должность главы Минобороны США.
Недавно CNN писало, что Хэгсет заплатил 50 тысяч долларов женщине, которая утверждала, что он домогался ее. Западные СМИ отмечали, что такая выплата якобы состоялась в рамках соглашения о конфиденциальности с потерпевшей.
Что еще известно о Хегсете - узнайте в отдельном материале РБК-Украина.
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