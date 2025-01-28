США приостановили заключение всех оборонных контрактов, - Bloomberg

По словам источников издания, пауза может длиться от 10 дней до месяцев. Приостановление частично связано с пересмотром положений о разнообразии, равенстве и инклюзивности в контрактах. Однако это также пересмотр, который администрация Трампа может сделать для определения приоритетов и высвобождения финансирования.

Пересмотр не влияет на выполнение уже заключенных контрактов.

"По традиции, армия в настоящее время проводит обзор существующих запросов и заключенных контрактов, чтобы убедиться, что наши программы соответствуют политике и директивам нового руководства. Мы остаемся преданными принципам прозрачности и ответственного распоряжения средствами налогоплательщиков", - заявила пресс-секретарь армии Эллен Ловетт.

Ранее мы писали о том, что предложение Трампа кандидатуры Хегсета на должность главы Пентагона шокировало Вашингтон. Добавим, по данным СМИ, Трамп рассматривал и других кандидатов на должность главы Минобороны США.