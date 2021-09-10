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У США приспустять прапори в річницю теракту 11 вересня

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П'ятниця 10 вересня 2021 18:48
У США приспустять прапори в річницю теракту 11 вересня Фото: у США приспустять прапори в річницю теракту 11 вересня (flickr.com/54216608@N03)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден розпорядився, щоб американські відомства приспустили державні прапори в пам'ять про жертви терактів 11 вересня 2001 року. Він також закликав громадян вшанувати загиблих хвилиною мовчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Я закликаю всі міністерства і Державні установи США приспустити прапори Сполучених Штатів в пам'ять про загиблих 11 вересня 2001 року. Я закликаю губернаторів США і їх територій, а також зацікавлені організації і громадян приєднатися до цього ритуалу", - заявив Байден.

При цьому американський президент закликав громадян взяти участь у пам'ятних заходах і вшанувати загиблих 11 вересня хвилиною мовчання, яка розпочнеться о 8:46 за місцевим часом.

Нагадаємо, раніше Байден оголосив дні молитви і пам'яті з 10 по 12 вересня.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Теракт
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