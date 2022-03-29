США довелося скорегувати оборонну стратегію через війну РФ проти України
Пентагон направив до Конгресу США нову Стратегію національної оборони. Документ довелося скорегувати через війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FP.
За даними джерел видання, Міністерство оборони США вносить останні корективи в нову Стратегію національної оборони на тлі місячної війни Росії проти України. При цьому основний акцент перемикається на Китай. Піднебесна в документі названа основним стратегічним конкурентом і викликом для Сполучених Штатів.
Росія в новій стратегії названа країною, що представляє "гостру загрозу". Як зазначили в Пентагоні, для стримування агресивної поведінки Москви США мають намір тісно взаємодіяти з союзниками по НАТО.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що можливе застосування Росією хімічної зброї в Україні викличе істотну відповідь з боку Вашингтона.
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