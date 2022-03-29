США довелося скорегувати оборонну стратегію через війну РФ проти України

Фото: Пентагон змушений скорегувати оборонну стратегію через вторгнення РФ в Україну (Getty Images)

Пентагон направив до Конгресу США нову Стратегію національної оборони. Документ довелося скорегувати через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FP.

За даними джерел видання, Міністерство оборони США вносить останні корективи в нову Стратегію національної оборони на тлі місячної війни Росії проти України. При цьому основний акцент перемикається на Китай. Піднебесна в документі названа основним стратегічним конкурентом і викликом для Сполучених Штатів. Росія в новій стратегії названа країною, що представляє "гостру загрозу". Як зазначили в Пентагоні, для стримування агресивної поведінки Москви США мають намір тісно взаємодіяти з союзниками по НАТО.