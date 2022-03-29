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США довелося скорегувати оборонну стратегію через війну РФ проти України

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Вашингтон, Вівторок 29 березня 2022 02:47
США довелося скорегувати оборонну стратегію через війну РФ проти України Фото: Пентагон змушений скорегувати оборонну стратегію через вторгнення РФ в Україну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пентагон направив до Конгресу США нову Стратегію національної оборони. Документ довелося скорегувати через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FP.

За даними джерел видання, Міністерство оборони США вносить останні корективи в нову Стратегію національної оборони на тлі місячної війни Росії проти України. При цьому основний акцент перемикається на Китай. Піднебесна в документі названа основним стратегічним конкурентом і викликом для Сполучених Штатів.

Росія в новій стратегії названа країною, що представляє "гостру загрозу". Як зазначили в Пентагоні, для стримування агресивної поведінки Москви США мають намір тісно взаємодіяти з союзниками по НАТО.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що можливе застосування Росією хімічної зброї в Україні викличе істотну відповідь з боку Вашингтона.

Війна Росії проти України триває 34-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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