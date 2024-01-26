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США предположили вероятность конфликта между Южной Кореей и КНДР в ближайшие месяцы, - NYT

Фото: США предполагают вероятность конфликта между КНДР и Южной Кореей (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В США предположили, что КНДР вскоре может применить военные действия против Южной Кореи. Это происходит на фоне открытой враждебной политики северокорейского лидера Ким Чен Инна к южным соседям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По мнению чиновников США, жесткая риторика северокорейского лидера (относительно Южной Кореи – ред.) является частью схемы провокаций. Впрочем, учитывая усиление агрессивности заявлений, их следует воспринимать всерьез.

Американские чиновники уточняют, что не видят "неизбежного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове". В то же время они отмечают, что Пхеньян все же мог наносить удары таким образом, чтобы избежать быстрой эскалации.

Как пример, в США привели инцидент с обстрелом южнокорейского острова Йопхендо в 2010 году, когда КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийским огнем. В результате погибли несколько гражданских и военных с обеих сторон, однако обстрелы были прекращены.

По мнению американских чиновников, более агрессивная позиция Кима стала очевидна после серии запусков крылатых ракет, испытания нового вооружения, а также отказа от идеи мирного воссоединения с Южной Кореей. Кроме того, диктатор "вдохновляет" углубление сотрудничества с Россией.

В то же время, в США пока не видят признаков того, что Северная Корея готовится к большой войне. В частности, данное мнение подтверждает решение передать РФ артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты.

Один из высокопоставленных американских чиновников заметил, что лидер КНДР, планирующий крупную военную операцию, накапливал бы запасы ракет и артиллерийских снарядов.

Агрессивная политика КНДР в отношении Южной Кореи

В последние недели лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Югом. Однако, как отметили СМИ, у Пхеньяна есть веская причина не разжигать конфликт, ведь темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.

Накануне Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило о новых санкциях в отношении лиц и организаций, связанных с ядерной и ракетной программами КНДР.

Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии.

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