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В США предполагают, что некоторые территории Украина будет возвращать не военным путем

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В США предполагают, что Украина может вернуть некоторые территории не военным путем. Однако соответствующее решение будут принимать только украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время выступления перед Палатой представителей.

"Считаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы будут полны решимости бороться на поле боя; там также может быть территория, которую они решат возвращать другими способами", - сказал он.

В то же время республиканец Крис Стюарт намекнул, что речь шла о Крыме. Он заявил, что "боится не признания того, что Крым отличается от Донбасса".

Блинкен на вопрос Стюарта отметил, что вопрос об освобождении территории, в том числе и Крыма, "должны решать украинцы".

"Чего мы не хотим, что в наших общих интересах, так это того, чтобы все встряхнулось так, что россияне просто перезагрузятся, перевооружятся, а затем снова атакуют", - подчеркнул госсекретарь.

Напомним, украинские власти и военные неоднократно отмечали, что победой для Украины будет возвращение к границам 1991 года, включая Крым и Донбасс.

Руководитель военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина будет возвращать комбинированным путем, то есть с помощью силы и дипломатии.

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