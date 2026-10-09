США прекратят выдачу "грин-карт" работникам Microsoft, Adobe и не только

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа приостановит участие Microsoft и ряда других тем того в программе, которая позволяет обладателем виз H-1B подавать заявки на получение "грин-кары"ф

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как пишет издание, действия Вэнса направлены против Microsoft, Adobe ряда других компаний, которые занимаются подбором персонала в сфере технологий, в связи с предполагаемыми широко распространенными злоупотреблениями визовой системой.

Вэнс заявил, что ни одна другая компания не злоупотребляла системой больше, чем Microsoft. В частности, он обвинил компанию в увольнении граждан США с последующей заменой их иностранными работниками.

"На каждого уволенного Microsoft работника приходится полтора иностранных наемных работника.... (компания демонстрирует - ред.) Скандальную систему, которую мы допускали в этой стране слишком долго", - сказал Хегсет.

Представительница Microsoft заявила, что компания планирует направить администрации Трампа дополнительную информацию. Она сказала, что большинство ее сотрудников в США являются гражданами США, и что из примерно 6000 заявок на визы H-1B, поданных в прошлом финансовом году, 80% были поданы действующими сотрудниками Microsoft.

"Microsoft подает заявления на визу H-1B только тем, кто соответствует строгим стандартам этой визовой категории. Мы платим нашим сотрудникам одни из самых высоких зарплат в технологическом секторе, и наши зарплаты являются одними из самых высоких среди всех, кто подает заявления на визу H-1B. Мы платим нашим сотрудникам с визой H-1B столько же, сколько и любым другим сотрудникам, выполняющим аналогичную работу", - пояснила пресс-секретарь Кейт Фришман.

Компания Adobe не сразу ответила на запрос о комментарии.

Отметим, что программа H-1B была создана Конгрессом в 1990 году и является основным путем въезда в США для высококвалифицированных иностранных специалистов, что делает ее движущей силой технологической индустрии и стартап-экосистемы.

Владельцы виз со временем могут получить право подать заявку на получение грин-карты, которая позволяет им оставаться в стране неограниченное время.