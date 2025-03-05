США прекратили помощь Украине, а ВСУ уничтожили командный пункт РФ в Донецкой области: новости за 4 марта

Война России против Украины: последние новости

В Пентагоне опровергли слухи о сворачивании кибератак США против России, - Bloomberg

По данным источников информагентства, министр обороны США Пит Хэгсет не отменял и не откладывал никаких киберопераций, направленных против РФ. Также не было ни одного приказа о прекращении наступательных операций в соответствии с этим приоритетом.

Напомним, накануне ряд американских СМИ написали о том, что Гегсет приказал киберкомандованию США отказаться от всех планов против России, включая наступательные цифровые действия.

В Европе хотят использовать 200 млрд евро активов РФ как гарантию мира для Украины, - FT

По информации Financial Times, крупнейшие государства Европы изучают возможность конфискации более 200 млрд евро замороженных российских активов, составляя планы соглашения о прекращении огня в Украине.

Так, французские чиновники обсуждали предложение о том, чтобы европейские столицы арестовали активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

ЕС приостановил план военной помощи Украине на 20 млрд евро из-за Орбана, - Politico

Как отмечает издание, ЕС уже выделил 60 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, и эти средства не подлежат сомнению. Однако Будапешт против нового пакета военного финансирования, предложенного главой внешнеполитического ведомства Каей Каллас. Поэтому он исключен из последнего проекта выводов Совета ЕС.

По данным издания, Венгрия возьмет на себя вину за замораживание помощи Киеву на 20 млрд евро, поскольку выступает категорически против этого пакета.

"Хотел разрядить обстановку": Вэнс прокомментировал перепалку в Белом доме

Комментируя перепалку в Овальном кабинете, которая произошла в пятницу между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, вице-президент США, который также стал участником спора, сказал, что якобы пытался сохранять "дипломатичность и доброжелательность" к Зеленскому, однако когда речь зашла о конкретных шагах к миру, Киев якобы не захотел обсуждать детали.

В интервью Fox News Вэнс сказал, что пытался "разрядить обстановку" и предлагал Трампу провести разговор с Зеленским наедине, на что президент США ответил отказом.

Путин согласился на предложение Трампа быть посредником в переговорах между США и Ираном по ядерному оружию, - Bloomberg

Как пишет информагентство, президент США выразил такую заинтересованность российскому диктатору Владимиру Путину в телефонном разговоре в феврале, а высокопоставленные чиновники из администрации Трампа обсудили этот вопрос с россиянами на переговорах в Саудовской Аравии.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана, отвечая на вопрос, предлагала ли Россия выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сказал лишь, что для стран "естественно" предлагать свою помощь.

Австралия рассмотрит возможность отправки миротворцев в Украину, - премьер

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину и "открыта к рассмотрению любых предложений в будущем" относительно возможного развертывания австралийских войск на ее территории.

"Мы поддерживаем народ Украины и стоим вместе с президентом Зеленским. Сейчас продолжаются обсуждения относительно потенциальной миротворческой миссии, и с точки зрения моего правительства мы открыты к рассмотрению любых предложений в будущем", - сказал он.

Готовы работать под лидерством Трампа. Зеленский предложил первые этапы окончания войны с Россией

"Первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры - и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что после этого Украина хочет очень быстро пройти все следующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении.

Также Зеленский поблагодарил Трампа за "переломный момент", когда он предоставил Javelin украинским защитникам.

ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Донецкой области

Украинские войска нанесли удар по командному пункту российских оккупантов в населенном пункте Калинина Донецкой области.

"Вчера Воздушные Силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в населенном пункте Калинина Донецкой области", - говорится в сообщении.

В результате поражения нарушена система управления оккупационных войск, что существенно усложнило координацию действий воинских частей (подразделений) воздушно-десантной дивизии.

США начали торговую войну против Канады, - Трюдо

"Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. Одновременно они говорят о положительном сотрудничестве с Россией, потакая Владимиру Путину, лживому, убийственному диктатору", - подчеркнул премьер-министр Канады Джастин Трюдо.