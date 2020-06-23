США призупинили видачу робочих віз до кінця року

Сполучені Штати до кінця 2020 року призупинили видачу деяких категорій тимчасових робочих віз. Відповідний указ підписав президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Обмеження набудуть чинності 24 червня. Указ не стосується тих, хто вже перебуває на території Сполучених Штатів.

Указ поширюється на візи H-1B (для кваліфікованих робітників, в тому числі в технологічній галузі та науки), H-2B (для сезонних робітників, наприклад, для працівників готелів або будівельних компаній), H-4 (для подружжя власників віз H-1B), L-1 (для керівників, які працюють у великих корпораціях) і деякі візи J-1 (для наукових співробітників, викладачів та учасників культурних програм та робочих програм з обміну)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обмеження на видачу віз пов'язано з захистом працівників США в умовах економічної кризи.

Крім того, Сполучені Штати заборонили пасажирські авіарейси з Китаю.