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Зустріч делегацій США та КНДР відбулася

НовиниПолітика    28.05.2018 - 00:52
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Офіційні особи США та Північної Кореї зустрілися в Панмунджомі

У неділю, 27 травня, високопоставлена делегація США і північнокорейські офіційні особи зустрілися в селі Пханмунджом в демілітаризованій зоні між КНДР і Південною Кореєю. Про це повідомляє Reuters.

Так, офіційні особи США та Північної Кореї вже зустрілися в Панмунджомі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація прибула до Північної Кореї, щоб підготуватися до саміту лідерів США і КНДР.

"Наша команда з США прибула в Північну Корею, щоб домовитися про зустріч на вищому рівні. Я щиро вірю, що Північна Корея володіє блискучим потенціалом і одного разу стане великою економічною і фінансовою нацією". - написав Трамп в Twitter.

Зазначимо, Північна Корея зіштовхнулася з економічними санкціями щодо своїх ядерних і ракетних програм, так як в 2006 році вона провела свої перші ядерні випробування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування спільного саміту з Кім Чен Ином, який планували провести 12 червня в Сінгапурі. За його словами, скасування зустрічі обумовлено "ворожими висловлюваннями" північнокорейського лідера.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, встреча, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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