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США приймуть жорсткі заходи в разі, якщо війська Сирії відкриють вогонь в зоні деескалації

НовиниПолітика    26.05.2018 - 10:28
Фото: логотип Державного департаменту США (flickr.com/secdef)
Фото: логотип Державного департаменту США (flickr.com/secdef)

Держдеп застеріг сирійський режим від дій, які можуть призвести до розширення території конфлікту

США приймуть жорсткі і відповідні заходи у випадку, якщо війська Сирії відкриють вогонь в зоні деескалації на південному заході країни. Про це йдеться в заяві офіційного представника Державного департаменту США Хізер Нойэрт, розміщеному на сайті Держдепу.

"США залишаються відданими забезпеченню стабільності в зоні деескалації на південному заході Сирії і збереження режиму припинення вогню. Ми також застерігаємо сирійський режим від будь-яких дій, які можуть призвести до розширення території конфлікту або поставити під загрозу припинення вогню. Будучи гарантом цієї зони деескалації з Росією і Йорданією, Сполучені Штати приймуть жорсткі і відповідні заходи у відповідь на порушення режиму Асада", - йдеться в заяві.

Заяву опублікували після повідомлень про те, що Дамаск збирається провести операції на на південному заході Сирії на території зон деескалації.

Нагадаємо, 21 травня сирійська армія оголосила про повну безпеку столиці країни Дамаска і його околиць.

Як зазначається, це стало можливим після того, як сирійська армія звільнила від бойовиків угруповання "Ісламська держава" (ІД) анклав навколо табору біженців Ярмук і район Хаджар-Асвад, розташованих на південь від Дамаска.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Війна в Сирії  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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