США примут жесткие меры в случае, если войска Сирии откроют огонь в зоне деэскалации

Госдеп предостерег сирийский режим от действий, которые могут привести к расширению территории конфликта

США примут жесткие и соответствующие меры в случае, если войска Сирии откроют огонь в зоне деэскалации на юго-западе страны. Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США Хизер Нойэрт, размещенном на сайте Госдепа.

"США остаются приверженными обеспечению стабильности в зоне деэскалации на юго-западе Сирии и сохранению режима прекращения огня. Мы также предостерегаем сирийский режим от любых действий, которые могут привести к расширению территории конфликта или поставить под угрозу прекращение огня. Будучи гарантом этой зоны деэскалации с Россией и Иорданией, Соединенные Штаты предпримут жесткие и соответствующие меры в ответ на нарушения режима Асада", - говорится в заявлении.

Заявление опубликовали после сообщений о том, что Дамаск собирается провести операции на юго-западе Сирии на территории зон деэскалации.

Напомним, 21 мая сирийская армия объявила о полной безопасности столицы страны Дамаска и его окрестностей.

Как отмечается, это стало возможным после того, как сирийская армия освободила от боевиков группировки "Исламское государство" (ИД) анклав вокруг лагеря беженцев Ярмук и район Хаджар-Асвад, расположенных к югу от Дамаска.