США наказали урядовим співробітникам покинути Ефіопію

США наказали своїм урядовим співробітникам в Ефіопії, не пов'язаним з надзвичайними ситуаціями, покинути країну. В Ефіопії активізувалися військові дії, які можуть охопити і столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У США заявили, що в Ефіопії інциденти громадянських заворушень і етнічного насильства відбуваються без попередження, а ситуація може загостритися і викликати перебої в ланцюжку поставок, відключення зв'язку і збої в поїздках.

Данія та Італія також попросили своїх громадян в Ефіопії покинути країну, поки були доступні комерційні рейси.