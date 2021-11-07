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США наказали урядовим співробітникам покинути Ефіопію

Автор: Анна Полисученко

США наказали своїм урядовим співробітникам в Ефіопії, не пов'язаним з надзвичайними ситуаціями, покинути країну. В Ефіопії активізувалися військові дії, які можуть охопити і столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У США заявили, що в Ефіопії інциденти громадянських заворушень і етнічного насильства відбуваються без попередження, а ситуація може загостритися і викликати перебої в ланцюжку поставок, відключення зв'язку і збої в поїздках.

Данія та Італія також попросили своїх громадян в Ефіопії покинути країну, поки були доступні комерційні рейси.

Раніше ми писали, що США позбавили Ефіопію особливого торгового статусу через порушення прав людини.

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Эфиопия