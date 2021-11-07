США наказали урядовим співробітникам покинути Ефіопію

США наказали своїм урядовим співробітникам в Ефіопії, не пов'язаним з надзвичайними ситуаціями, покинути країну. В Ефіопії активізувалися військові дії, які можуть охопити і столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У США заявили, що в Ефіопії інциденти громадянських заворушень і етнічного насильства відбуваються без попередження, а ситуація може загостритися і викликати перебої в ланцюжку поставок, відключення зв'язку і збої в поїздках.
Данія та Італія також попросили своїх громадян в Ефіопії покинути країну, поки були доступні комерційні рейси.
Раніше ми писали, що США позбавили Ефіопію особливого торгового статусу через порушення прав людини.