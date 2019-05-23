США пригрозили санкціями компаніям, які продають Венесуелі авіапаливо

США повідомили компаніям, які здійснюють постачання авіапального в Венесуелу, що вони повинні припинити їх, інакше вони можуть потрапити під санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами співрозмовників агентства, дзвінки з Державного департаменту надійшли в кілька великих компаній в Швейцарії і Великобританії. Представники американського зовнішньополітичного відомства повідомили, що в разі продовження поставок тих чекають санкції.

Заборона, за задумом представників Держдепу, повинен стати додатковою мірою тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Мови про обмеження на постачання дизельного палива поки не йде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Венесуели готові почати процес переговорів з Сполученими Штатами, щоб обговорити двосторонні відносини.

Раніше представники уряду Венесуэлы і опозиції вирушили до Норвегії, щоб обговорити можливі варіанти розвитку подій після кризи в країні. Сторони шукають нові підходи після кількох невдалих спроб діалогу між опозицією та правлячою партією в умовах наростаючої політичної кризи.