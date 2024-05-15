США пригрозили санкциями банку Raiffeisen за связи с Россией, - Reuters

По данным источника агентства, 6 мая заместитель министра финансов Уолли Адеймо направил письмо RBI, выразив обеспокоенность по поводу расширения RBI в России, а также сделки на сумму 1,5 млрд долларов с российским магнатом, находящимся под санкциями.

Хотя сделка, связанная с Олегом Дерипаской, была отменена Raiffeisen через несколько дней после получения письма, источник сообщил, что опасения Министерства финансов США по поводу бизнеса Raiffeisen в России сохраняются.

Это предупреждение является самым сильным на данный момент для крупнейшего западного банка на территории России и последовало за многомесячным давлением со стороны Вашингтона, который уже более года занимается расследованием деятельности австрийского кредитора в стране.

Представитель Raiffeisen заявил, что компания вышла из сделки со Strabag и не заключала никаких подобных сделок.

Представитель сообщил, что RBI "значительно сократил" деятельность в России и принял широкие меры по снижению рисков, связанных с санкциями.

"RBI продолжит работать над деконсолидацией своей российской дочерней компании", - сообщил агентству Reuters представитель.

Предупреждение Минфина США

В письме Адейемо, второй по рангу чиновник Министерства финансов США, заявил, что расширение Raiffeisen будет противоречить заверениям RBI, данным Минфину, о том, что они пытаются свернуть деятельность на России.

Адейемо предупредил, что действия RBI увеличили риск того, что Минфину придется принять меры по ограничению доступа к финансовой системе США, учитывая опасения, что его поведение ставит под угрозу национальную безопасность США.