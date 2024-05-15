США пригрозили санкциями банку Raiffeisen за связи с Россией, - Reuters

Министерство финансов США в письменной форме предупредило австрийский Raiffeisen Bank International, что доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за его деловых отношений с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источника агентства, 6 мая заместитель министра финансов Уолли Адеймо направил письмо RBI, выразив обеспокоенность по поводу расширения RBI в России, а также сделки на сумму 1,5 млрд долларов с российским магнатом, находящимся под санкциями.
Хотя сделка, связанная с Олегом Дерипаской, была отменена Raiffeisen через несколько дней после получения письма, источник сообщил, что опасения Министерства финансов США по поводу бизнеса Raiffeisen в России сохраняются.
Это предупреждение является самым сильным на данный момент для крупнейшего западного банка на территории России и последовало за многомесячным давлением со стороны Вашингтона, который уже более года занимается расследованием деятельности австрийского кредитора в стране.
Представитель Raiffeisen заявил, что компания вышла из сделки со Strabag и не заключала никаких подобных сделок.
Представитель сообщил, что RBI "значительно сократил" деятельность в России и принял широкие меры по снижению рисков, связанных с санкциями.
"RBI продолжит работать над деконсолидацией своей российской дочерней компании", - сообщил агентству Reuters представитель.
В письме Адейемо, второй по рангу чиновник Министерства финансов США, заявил, что расширение Raiffeisen будет противоречить заверениям RBI, данным Минфину, о том, что они пытаются свернуть деятельность на России.
Адейемо предупредил, что действия RBI увеличили риск того, что Минфину придется принять меры по ограничению доступа к финансовой системе США, учитывая опасения, что его поведение ставит под угрозу национальную безопасность США.
Напомним, США 14 мая ввели санкции против сети, которая должна была помочь российскому олигарху Олегу Дерипаске получить доступ к замороженным 1,5 млрд долларов с помощью сделки с Raiffeisen Bank International.
Напомним, Raiffeisen - крупнейший западный банк, продолжающий работать на территории России. Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов населения и по количеству отделений Райффайзен Банк (ранее Райффайзен Банк Аваль).