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У США пригрозили РФ "жорсткими заходами", якщо отруєння Навального підтвердиться

Середа 26 серпня 2020 01:56
У США пригрозили РФ "жорсткими заходами", якщо отруєння Навального підтвердиться
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Артур Родивилов

Биган обговорив з Лавровим ситуацію з Навальним

Заступник держсекретаря США, дипломат Стівен Биган на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що Вашингтон прийме серйозні заходи проти Росії, якщо інформація про отруєння опозиціонера Олексія Навального підтвердиться. Російська сторона охарактеризувала заяву Бигана як "голослівне звинувачення".

Про це повідомляється в пресс-релізі МЗС РФ.

Наголошується, що в разі підтвердження версії про його отруєння як опозиціонера Вашингтон прийме заходи, на тлі яких померкне реакція американського суспільства на російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році

"Вважаємо глибоко образливі звинувачення у певному прагненні "приховати істину", що звучать із західних столиць на адресу омських лікарів, негайно надали Навальному висококваліфіковану допомогу", - повідомили дипломати

Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня після того, як йому стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню Омська, де він пробув до 22 серпня. При цьому російські лікарі заперечували, що Навальний був отруєний. 22 серпня його транспортували в клініку в Німеччині.

У свою чергу німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли речовиною групи "холінестерази".

Раніше в Європейському союзі рішуче засудили ситуацію, схожу на замах на життя Навального.

Також РБК-Україна писало, що у Держдумі РФ перевірить можливе втручання з-за кордону в інцидент з Навальним.

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