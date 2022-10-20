RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России

Фото: США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

США присоединились к Великобритании и Франции и во время закрытого заседания Совбеза ООН подняли вопрос передачи Ираном дронов-камикадзе России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

В ведомстве отметили, что члены Совета безопасности получили экспертные доклады от секретариата ООН по информации о поставках опасных беспилотников Москве.

"Мы выразили серьезную обеспокоенность по поводу закупки Россией этих БПЛА у Ирана в нарушение резолюции №2231 Совета Безопасности ООН", - указали в Госдепе.

Соединенные Штаты имеют многочисленные доказательства того, что эти дроны применяются для ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

В Государственном департаменте заверили, что, несмотря на возражения Тегерана, будут работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу РФ оружия для обстрелов Украины.

"Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем причастным. Мы также продолжим наращивать беспрецедентную оборонную помощь Украине, включая средства ПВО, чтобы Украина могла защититься от этого оружия", - добавили в ведомстве.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в разговоре со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси подчеркнул, что его страна будет активно противодействовать закупкам оружия Россией.

К слову, СМИ пишут, что 19 октября послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранВойна России против Украины