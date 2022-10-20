США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России

В ведомстве отметили, что члены Совета безопасности получили экспертные доклады от секретариата ООН по информации о поставках опасных беспилотников Москве.

"Мы выразили серьезную обеспокоенность по поводу закупки Россией этих БПЛА у Ирана в нарушение резолюции №2231 Совета Безопасности ООН", - указали в Госдепе.

Соединенные Штаты имеют многочисленные доказательства того, что эти дроны применяются для ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

В Государственном департаменте заверили, что, несмотря на возражения Тегерана, будут работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу РФ оружия для обстрелов Украины.

"Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем причастным. Мы также продолжим наращивать беспрецедентную оборонную помощь Украине, включая средства ПВО, чтобы Украина могла защититься от этого оружия", - добавили в ведомстве.