США приготовили помощь и предупредили Украину о решающем моменте в войне, - WP

По ее данным, администрация также прорабатывает с Конгрессом выделение 10 млрд долларов в качестве бюджетной поддержки Украины.

"Администрация президента США Джо Байдена также работает с Конгрессом над одобрением еще 10 млрд долларов в качестве прямой бюджетной помощи Киеву и, как ожидается, объявит о еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе, а также о введении дополнительных санкций против Кремля примерно в это же время", - пишет издание.

По мере приближения годовщины вторжения России в Украину официальные лица США сообщили украинским лидерам, что они столкнулись с критическим моментом, чтобы изменить траекторию войны, усиливая давление на Киев, чтобы добиться значительных успехов на поле боя, в то время как оружие и помощь со стороны Соединенных Штатов и его союзники растут.

Несмотря на обещания поддерживать Украину столько, сколько потребуется, официальные лица в Белом доме говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки представляют собой лучший шанс Киева решительно изменить ход войны.

Многие консерваторы в Палате представителей, возглавляемой республиканцами, пообещали отказаться от поддержки, и долгосрочный аппетит Европы к финансированию военных действий остается неясным.

Несколько официальных лиц отметили сильную двухпартийную поддержку, которая сопровождала каждый пакет по Украине, добавив, что Конгресс дал Белому дому больше, чем он просил, но они признали, что это было под руководством демократов в Палате представителей и Сенате.

"Мы продолжим пытаться внушить им, что мы не можем делать ничего и все навсегда", - сказал один из высокопоставленных чиновников администрации.

По его словам, администрация "очень твердо считает", что будет трудно продолжать получать такой же уровень безопасности и экономической помощи от Конгресса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ключевой темой девятой встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн" станет вопрос авиации. Также партнеры обсудят поставки танков и формирование запаса боеприпасов для Украины.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украине нужна сейчас бронетехника, дальнобойные ракеты, а также авиация. Именно эти вопросы могут быть на повестке дня "Рамштайна".

Также секретарь СНБО Алексея Данилова заявил, что на следующем "Рамштайне" будет очень много интересных вещей.

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