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США присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей: подробности

Фото: США присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США присоединились к Международной коалиции по возвращению украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

США признали вооруженные силы России стороной, совершающих серьезные нарушения в отношении детей в войне против Украины.

"Мы принимаем к сведению доклад Генерального секретаря ООН “Дети и вооруженные конфликты, в котором вооруженные силы России и связанные с ними вооруженные группировки включены в список сторон, совершающих серьезные нарушения в отношении детей в вооруженном конфликте", - заявили в Госдепе США.

Также Соединенные Штаты подчеркнули, что в войне должны соблюдаться права человека.

"Международное гуманитарное право и нормы в области прав человека должны соблюдаться в контексте агрессивной войны Российской Федерации против Украины, в том числе путем решения проблемы незаконной депортации и принудительного перемещения украинских детей Российской Федерацией", - заявили в Госдепе.

США посодействуют оказанию помощи детям, пострадавшим от незаконной депортации.

"Содействие оказанию всей необходимой гуманитарной, медицинской и психологической помощи детям и их семьям, пострадавшим от незаконной депортации и принудительного перемещения Российской Федерацией, с целью их реинтеграции и восстановления их благополучия", - заявили в Госдепе.

Вашингтон поддержит усилия по привлечению лиц, ответственных за незаконную депортацию к ответственности.

"Поддерживаем усилия по привлечению лиц, ответственных за организацию незаконной депортации и насильственного перемещения украинских детей, к ответственности в соответствии с международным правом", - написали в Госдепе.

Депортация Россией украинских детей

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Незаконный вывоз украинских детей стал поводом, чтобы в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Ранее мы сообщали, что по информации Центра национального сопротивления, оккупанты готовят новые списки для массовой депортации украинских детей.

К слову, в октябре 2022 года, российский омбудсмен Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка из Мариуполя.

 

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