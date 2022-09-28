США не причастны к утечкам газа на "Северных потоках", - Пентагон

США не имеют никакого отношения к инцидентам, которые произошли на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона, которое приводит Reuters.
"Мы абсолютно не причастны", - заявил он, отвечая на вопрос о слухах насчет того, что США спровоцировали возникновение утечек газа на "Северных потоках".
При этом он отметил, что пока еще рано делать выводы о возможном саботаже, который мог стать причиной утечек.
"Присяжные еще не определились. Многие наши партнеры, я думаю, определили или считают, что это саботаж. Я просто... я еще не на том этапе, когда я могу сказать вам однозначно", - подчеркнул чиновник.
Напомним, ранее стало известно о трех утечках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
После этого бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил за инцидент США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.