США не причастны к утечкам газа на "Северных потоках", - Пентагон

"Мы абсолютно не причастны", - заявил он, отвечая на вопрос о слухах насчет того, что США спровоцировали возникновение утечек газа на "Северных потоках".

При этом он отметил, что пока еще рано делать выводы о возможном саботаже, который мог стать причиной утечек.

"Присяжные еще не определились. Многие наши партнеры, я думаю, определили или считают, что это саботаж. Я просто... я еще не на том этапе, когда я могу сказать вам однозначно", - подчеркнул чиновник.