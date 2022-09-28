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США не причастны к утечкам газа на "Северных потоках", - Пентагон

Фото: в США отвергли причастность к утечкам на "Северных потоках" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не имеют никакого отношения к инцидентам, которые произошли на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона, которое приводит Reuters.

"Мы абсолютно не причастны", - заявил он, отвечая на вопрос о слухах насчет того, что США спровоцировали возникновение утечек газа на "Северных потоках".

При этом он отметил, что пока еще рано делать выводы о возможном саботаже, который мог стать причиной утечек.

"Присяжные еще не определились. Многие наши партнеры, я думаю, определили или считают, что это саботаж. Я просто... я еще не на том этапе, когда я могу сказать вам однозначно", - подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее стало известно о трех утечках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После этого бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил за инцидент США.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиСеверный поток